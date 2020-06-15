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Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.


Kaza, Besni ilçesi Çevre Yolu Merinos Kavşağı'nda meydana geldi. Ferat Karaman yönetimindeki 46 P 3233 plakalı hafif ticari araç ile Muhammet Özdemir yönetimindeki 27 BMV 19 plakalı otomobil Çevre Yolu Merinos Kavşağı'nda çarpıştı.


Kazada hafif ticari araç ters döndü. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Melek, Sıla, Tuana ve Resul Karaman ile Oğuzcan Dural yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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