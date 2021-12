Otomobil ile iş makinası çarpıştı: 1 ölü

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile iş makinesinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü.

Kaza, akşam saatlerinde Kahta-Adıyaman karayolunun 3. kilometresinde meydana geldi. Adıyaman istikametinden Kahta'ya doğru seyir halinde olan Hamza Can (45) yönetimindeki 34 GT 4577 plakalı Honda marka otomobil, M.M. yönetimindeki iş makinesine arkadan çarptı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Hamza Can ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde sıkışan Hamza Can, itfaiye ve 112 Sağlık ekipleri tarafından çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Hamza Can, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hamza Can'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.