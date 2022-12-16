Otomobil ile kamyon çarpıştı: 3 yaralı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman-Gölbaşı Karayolu Besni yol ayrımı kavşağında Mehmet K. idaresindeki 27 E 7121 plakalı otomobil, sürücüsü öğrenilemeyen 02 ACJ 769 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet K. ile otomobilde bulunan Cihan K. ve Emine K. yaralandı. Yaralılar, olay yerine yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.