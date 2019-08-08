Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 Yaralı

Adıyaman'da, otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ahmet Akbay idaresindeki 07 FTP 06 plakalı otomobil ile Mustafa Rıfat Karadağ idaresindeki 02 HL 159 plakalı kamyonet, 2.Çevre Yolu 30 Ağustos Caddesi üzerinde çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Ahmet Akbay yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.