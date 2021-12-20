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Otomobil ile midibüs çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman’da, otomobil ile midibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, otomobil ile midibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, A.E., idaresindeki 48 TV 293 plakalı Tofaş marka otomobil ile M.O., idaresindeki 44 PE 789 plakalı Wolksvagen marka midibüs, Yunus Emre Mahallesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü A.E., ile otomobilde bulunan B.D., yaralandı. Otomobil içerisinde sıkışan B.D., olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak kurtarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan A.E., ile B.D., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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