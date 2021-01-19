Otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesi Diyarbakır Karayolu üzerinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Rıdvan Göç (29) yönetimindeki ford marka minibüs ile Ebubekir Gürbüz (57) yönetimindeki 34 BYG 824 plakalı Fiat marka otomobil, Kahta- Diyarbakır Karayolu 4. Kilometrede çarpıştı. Meydana gelen kazada araç sürücülerinden Rıdvan Göç, Ebubekir Gürbüz ve araçlarda bulunan Behçet Gürbüz ile Berat Gürbüz yaralandı. Otomobil içerisinde sıkışan yaralılar olay yerine gelen Kahta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılar olay yerinde bulunan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.