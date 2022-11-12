Otomobil ile minibüs çarpıştı: 7 yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş istikametinden Gölbaşı istikametine ilerleyen Şeyho S. idaresindeki 44 BU 403 plakalı minibüs ile aynı istikamette önünde ilerleyen Cuma K. idaresindeki 01 AIM 886 plakalı otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan Zeliha K., Hacı Hasan S., Hasan S., Şeyho S. ve Yusuf S. yaralandı.

Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.