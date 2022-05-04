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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, babası ağır yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, babası ağır yaralandı.


Kaza, Adıyaman'ın Kahta ilçesi Atatürk Baraj yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Abdulsamet Oğuzbey idaresindeki 02 ABY 940 plakalı Volkswagen marka otomobil, Mehmet Yıldırım (36) yönetimindeki plakasız motosikletle çarpıştı. Kazada otomobil ve motosiklet şarampole devrildi.


Kaza sonucu motosiklet sürücüsü Mehmet Yıldırım ile motosiklette bulunan oğlu Erkan Yıldırım (7) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 7 yaşındaki Erkan Yıldırım hayatını kaybederken, babasının ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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