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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 Yaralı

Adıyaman Atatürk Bulvarı üzerinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, motosiklet sürücüsü Şeyh Abdurrahman İnaydı yönetimindeki 27 VF 770 plakalı motosiklet ile servis yolundan ana yola çıktığı esnada, Nazan Özçelik yönetimindeki 06 AD 3459 plakalı otomobil ile Atatürk Bulvarı Emniyet Müdürlüğü karşısında çarpıştı.


Kazada motosiklet sürücüsü Şeyh Abdurrahman İnaydı yaralandı. Yaralıya kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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