Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 Yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu yaşanılan kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İstasyon Caddesi üzerinde Mustafa Ç. idaresindeki 02 EC 132 plakalı otomobil ile Furkan Ç. idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Furkan Ç. ağır yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.