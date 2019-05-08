Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 Yaralı

Adıyaman'da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu yaşanılan kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Savaş E., idaresindeki 02 BC 762 plakalı motosiklet ile İsmet T., idaresindeki 02 EN 262 plakalı otomobil, Gölbaşı Caddesi üzerinde çarpıştı. Yaşanılan kazada motosiklet sürücüsü Savaş E., yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Savaş E'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.