Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman'da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Baki Yıldız idaresindeki 02 FZ 628 plakalı otomobil ile Muhammed Doğan idaresindeki plakasız motosiklet, 2. Çevre Yolu ile Zey Caddesi'nin kesiştiği kavşakta çarpıştı. Yaşanılan kazada motosiklet sürücüsü Muhammed Doğan yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.