Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Rüstem Korkmaz idaresindeki 34 YA 7749 plakalı motosiklet ile Önder Kaya idaresindeki 02 HP 987 plakalı otomobil Yunus Emre Mahallesi Polis Evi kavşağı yakınlarında çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Rüstem Korkmaz yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.