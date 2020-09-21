Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman'da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Ç., idaresindeki 02 FN 370 plakalı Renault marka otomobil ile Zemçi A., idaresindeki 02 AJ 559 plakalı motosiklet, Sakarya Caddesi eski İşkur binası yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Zemçi A., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.