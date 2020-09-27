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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman’da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Kübra A., idaresindeki 02 AAB 022 plakalı Toyota marka otomobil ile İbrahim K., idaresindeki 02 LC 119 plakalı motosiklet, Gölbaşı Caddesi Mimar Sinan Parkı yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü İbrahim K., hafif şekilde yaralandı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücüye olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince müdahale edildi.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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