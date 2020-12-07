Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman'da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mustafa A. idaresindeki 02 HZ 644 plakalı Kia marka otomobil ile Abdulkadir A. idaresindeki 02 AV 421 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı eski Meslek Lisesi kavşağı yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Abdulkadir A. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.