Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman'da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kazım S., idaresindeki 79 AAC 947 plakalı motosiklet ile Gazi R., idaresindeki 06 FV 5530 plakalı Opel marka otomobil, Atatürk Bulvarı Meslek Lisesi Kavşağı yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Kazım S., yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.