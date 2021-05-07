Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman'da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ali C., idaresindeki 02 ABL 084 plakalı motosiklet ile Hasan Y., idaresindeki 26 AK 895 plakalı Opel marka otomobille Yeni mahalle Fevzi Çakmak Ortaokulu yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Ali C., yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kent merkezinde bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.