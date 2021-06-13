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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Muhammed İkbal Y. idaresindeki 02 ABT 860 plakalı Honda marka motosiklet ile Ahmet Furkan S., idaresindeki 34 TD 1582 plakalı Mini marka otomobil Atatürk Caddesi Yenipınar Cami yanında çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Muhammed İkbal Y. yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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