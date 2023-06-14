Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman'da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Sümerevler Mahallesi eski Besni Caddesi üzerinde Mehmet F., idaresindeki 02 ABL 354 plakalı otomobil ile Mustafa Ensari B., idaresindeki 06 DPZ 149 plaka motosikletle çarpıştı.

Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Mustafa Ensari B., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.