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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman’da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Abuzer Polat idaresindeki 44 ACN 808 plakalı otomobil ile Mehmet Fırat idaresindeki 02 HA 865 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı Sanayi Kavşağında çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Mehmet Fırat yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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