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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman’da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Mücahit Özkan idaresindeki 02 AAV 990 plakalı Toyota marka otomobil ile İlhan Çelik idaresindeki 02 FE 528 plakalı motosiklet, Siteler mahallesi Karamusa Caddesi üzerinde çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü İlhan Çelik ile motosiklette bulunan Muhammed Eren Saygı yaralandı. Her iki yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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