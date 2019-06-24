İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

Adıyaman’da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucunda yaşanılan kazada 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucunda yaşanılan kazada 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Hasari Karaca idaresindeki 02 AAB 088 plakalı motosiklet ile Abdurrahman Yuka idaresindeki 33 NSY 42 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı DSİ Kavşağında çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Hasari Karaca ile otomobilde bulunan Elif Ayaz ve Fatma Çelik yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.