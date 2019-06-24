Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

Adıyaman'da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucunda yaşanılan kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Hasari Karaca idaresindeki 02 AAB 088 plakalı motosiklet ile Abdurrahman Yuka idaresindeki 33 NSY 42 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı DSİ Kavşağında çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Hasari Karaca ile otomobilde bulunan Elif Ayaz ve Fatma Çelik yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.