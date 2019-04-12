Otomobil ile motosiklet çarpıştı

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman istikametinden Gölbaşı istikametine giden Ali Kurnaz idaresindeki 31 PV 205 plakalı motosiklet, aynı istikamette giden Mehmet Türkeş idaresindeki 44 FT 659 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.