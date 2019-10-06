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Otomobil ile tır çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Kahramanmaraş karayolu üzerinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Kahramanmaraş karayolu üzerinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Kahramanmaraş istikametine giden Niyazi Elmalı idaresindeki 33 CMM 66 plakalı otomobil ile sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir tır Karaburun köyü girişinde çarpıştı. Yaşanan kazada otomobil sürücüsü Niyazi Elmalı yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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