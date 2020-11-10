Otomobil ile traktör çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mustafa A., idaresindeki 44 AAP 359 plakalı Hyundai Marka otomobil ile Cenap Ö., idaresindeki 02 AAU 871 Case marka traktör Çelikhan- Adıyaman Karayolunun 2. Kilometresinde çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan Cemal A., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Çelikhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Cenap Ö'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.