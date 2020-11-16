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Otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı-Malatya karayolunda otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı-Malatya karayolunda otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre Adıyaman istikametinden Malatya istikametine giden Mehmet A., idaresindeki 63 UC 218 plakalı Renault marka otomobil ile Ramazan M., idaresindeki 44 PN 319 plakalı Massey Ferguson marka traktör, Gölbaşı- Malatya Karayolu Erkenek Tüneli içerisinde çarpıştı. Meydana gelen kazada araç sürücülerinden Ramazan M., Mehmet A., ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı.


Yaralılar kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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