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Otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı

Adıyaman’da traktör ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'da traktör ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Kahta Karayolu 10. Kilometrede dönüş yapan Mahmut G., idaresindeki 31 ZF 108 plakalı John Deere marka traktöre Kahta istikametinden Adıyaman istikametine gitmekte olan Mahmut D., idaresindeki 02 HU 471 plakalı Renault marka otomobil çarptı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Mahmut D., ile otomobilde bulunan Semra ve Gülcan D., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Öte yandan kazanın meydana geldiği yerde önceki gün dönüş yapan tıra iki otomobilin çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetmiş 4 kişi ise yaralanmıştı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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