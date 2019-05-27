Otomobil ile traktör çarpıştı

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı istikametinden Adıyaman istikametine gitmekte olan Halil Y, idaresindeki 46 HB 013 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 63 M 4925 traktör Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Besni yol ayrımı kavşağında çarpıştı. Yaşanılan kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.