Otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı: 3 yaralı

Adıyaman'da otomobil ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Rüstem D. idaresindeki 02 FT 613 plakalı Toyota marka otomobil ile İsmet B. idaresindeki 34 FA 6945 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü, Atatürk Bulvarı Dursun Çavuş Kavşağı yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada hurda yığınına dönen otomobilin sürücüsü Rüstem D. ile otomobilde bulunan Bedriye ve Ebrar K. yaralandı. Kaza sonrası olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri, polis ekipleri, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 3 yaralı, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.