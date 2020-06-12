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Otomobil iş makinasına arkadan çarptı: 3 yaralı

Adıyaman’da, otomobilin iş makinasına arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, otomobilin iş makinasına arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Abubekir K. idaresindeki 63 ABG 328 plakalı otomobil, Davut S. idaresindeki iş makinesine arkadan çarptı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Abubekir K. ile otomobilde bulunan Eda B. ve Sevgi K. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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