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Otomobil istinat duvarına çarptı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Gaziantep karayolu üzerinde otomobilin istinat duvarına çarptı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Gaziantep karayolu üzerinde otomobilin istinat duvarına çarptı. Maddi hasarın meydana geldiği kazada sürücü yara almadan kurtuldu.


Edinilen bilgiye göre, Gaziantep istikametinden Malatya istikametine giden İbrahim Yağmurtaşan idaresindeki 33 DCY 02 plakalı otomobil, sürücüsünün Gölbaşı ilçesine bağlı Karaburun köyü girişinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken otomobilde maddi hasar meydana geldi. Sürücü ise kazadan yara almadan kurtuldu.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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