İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobil istinat duvarında askıda kaldı

Adıyaman’da, sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil, yoldan çıkarak istinat duvarı üzerinde askıda kaldı.

Adıyaman'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil, yoldan çıkarak istinat duvarı üzerinde askıda kaldı.


Edinilen bilgilere göre, Kap Cami Mahallesi Atatürk Stadyumu yakınlarında sürücüsü öğrenilemeyen 02 HC 318 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan Mimar Sinan Ortaokulu bahçesi istinat duvarı üzerine çıkarak burada askıda kaldı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, otomobilde ve istinat duvarı üzerinde bulunan demir korkuluklarda maddi hasar meydana geldi.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.