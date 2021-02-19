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Otomobil kaldırıma çarptı

Adıyaman’ın Ziyaret Köprüsü girişinde kaldırıma çarpan otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Ziyaret Köprüsü girişinde kaldırıma çarpan otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.


Kaza, Adıyaman-Kahta Karayolu Ziyaret Köprüsü girişinde meydana geldi. Adıyaman istikametinden Kahta istikametine giden Mehmet Kılıç yönetimindeki 02 HE 058 plaka Renault marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı.


Kazada otomobilde bulunan Fikriye Kılıç, yaralandı. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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