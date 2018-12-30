Otomobil karlı yolda takla attı: 4 yaralı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobilin kar nedeniyle kayganlaşan yolda takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Besni istikametinden Gaziantep istikametine gitmekte olan Yunus Emre R. idaresindeki 27 D 6837 plakalı otomobil, Dervent mevkiinde kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla attı. Yaşanan kazada otomobil sürücüsü Yunus Emre R. ile araçta bulunan Taner Y., Duran I. ve Mustafa I. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.