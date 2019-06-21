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Otomobil kayaya çarptı: 2 yaralı

Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin yol kenarındaki kayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin yol kenarındaki kayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Rıdvan A., idaresindeki 02 HS 050 plakalı otomobil, Adıyaman- Çelikhan Karayolu Palanlı Mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kayaya çarptı. Yaşanılan kazada otomobil sürücüsü Rıdvan A., ile otomobilde bulunan Abuzer A., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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