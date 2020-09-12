İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobil kaza sonrası kaçtı

Adıyaman’da motosiklet ile çarpışan otomobil, yaralıyı kaza yerinde bırakarak kaçtı.

Adıyaman'da motosiklet ile çarpışan otomobil, yaralıyı kaza yerinde bırakarak kaçtı.


Kaza, Yenisanayi Mahallesi Petrol Caddesi üzerinde meydana geldi. Ammar Elhasan yönetimindeki 02 MA 0674 plakalı motosiklet ile ilerlerken karşı yönden gelen, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil ile çarpıştı. Kaza sonrası otomobil kaza yerinde yaralıyı bırakarak uzaklaştı.


Vatandaşlar tarafından haber verilen 112 acil sağlık ekipleri kaza yerine gelerek yaralıya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri kazaya karışan otomobil ile ilgili araştırmayı sürdürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.