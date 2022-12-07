Otomobil, kırmızı ışıkta duran araca arkadan çarptı

Adıyaman'da, trafik ışıklarında duran otomobile bir başka otomobilin arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi istikametinden şehir merkezi istikametine doğru gelen Yahya Boybay idaresindeki 44 AEA 775 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Nar Kavşağı ışıklarında bekleyen Oğuz Tecer idaresindeki 02 ABS 887 plakalı otomobile arkadan çarptı. Meydana gelen kazada arkadan çarpan araç içerisinde yolcu olarak bulunan Merve Özdüzen yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Özdüzen'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.