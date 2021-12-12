Otomobil refüjdeki ağaca çarptı: 2'si ağır 4 yaralı

Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin refüjdeki ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Serhat Gazi Tavukçu idaresindeki 02 ABK 913 plakalı Honda marka otomobil, Atatürk Bulvarı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjde bulunan ağaca çarptı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Serhat Gazi Tavukçu ile otomobilde bulunan Mehmet Polat, Mehmet Resul Ata ve Eren Kaplan yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet Polat ile Serhat Gazi Tavukçu'nun sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.