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Otomobil refüje çarparak durabildi

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarparak durabildi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarparak durabildi.


Kaza, Kahta GAP Anadolu Lisesi Kavşağında meydana geldi. Engin Dokumacı yönetimindeki 02 KK 767 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak durabildi. Kazada araç sürücüsü Engin Dokumacı ve otomobilde bulunan Mızgin Dede yaralandı. Kaza yerine gelen acil sağlık ekipleri yaralılara yaptığı ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldı.


Tedavi altına alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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