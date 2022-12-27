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Otomobil refüje çarpıp karşı şeride geçti: 1 yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüje çarparak karşı şeride geçerek durabildi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüje çarparak karşı şeride geçerek durabildi. Meydana gelen kazada sürücü yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı istikametinden Adıyaman istikametine gitmekte olan İzzettin Taşdak idaresindeki 07 BBR 814 plakalı otomobil, Burunçayır köyü içerisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarptı. Refüje çarpan otomobil daha sonra karşı şeride geçerek durabildi. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü İzzettin Taşdak yaralandı. Yaralı, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan İlk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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