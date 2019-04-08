Otomobil refüje çıktı: 2 Yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Malatya karayolu üzerinde refüje çıkan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman Malatya karayolu 15. kilometresinde Ebru Denizhan idaresindeki 44 FJ 210 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle refüje çıktı. Kazada otomobilde bulunan sürücü Ebru Denizhan ve Eda Denizhan yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.