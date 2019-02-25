Otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ali G., idaresindeki 02 BC 964 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Türkiye Petrolleri Mahallesinde şarampole devrildi. Yaşanılan kazada yaralanan otomobil sürücüsü Ali G., olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.