Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin şarampole devrildiği kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çataltepe köyü Miçolar mezrası Özbek köprüsü mevkiinde H.D. idaresindeki 46 U 3472 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle şarampole devrildi.

Otomobilde bulunan sürücü, S.K., A.G. ve S.K. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.