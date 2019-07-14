İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobil şarampole devrildi

Adıyaman Çelikhan Karayolunda otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.


Kaza, Adıyaman Çelikhan karayolu 25. kilometrede meydana geldi. İlkay Eroğlu yönetimindeki 02 FP 278 plakalı otomobil Adıyaman istikametinden Çelikhan istikametine giderken Koçali köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi. Kazada sürücü İlkay Eroğlu ve Deniz Eroğlu hafif yaralandı.


Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.