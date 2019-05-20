Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 'i Ağır 3 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 1'i, ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza Kahta Çayı köprüsü yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır istikametinden Kahta ilçe istikametine gelmekte olan Nurettin Alioğulları (27) yönetimindeki 31 RU 353 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada sürücü Nurettin Alioğulları ile otomobilde bulunan Musa Alioğulları (17) ve Tevhide Alioğulları (60) yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Musa Alioğulları'nın hayati tehlikesinin bulunması uzerine Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.