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Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Adıyaman’da, buzlanmadan dolayı kayarak kontrolden çıkan otomobil, şarampole yuvarlandı.

Adıyaman'da, buzlanmadan dolayı kayarak kontrolden çıkan otomobil, şarampole yuvarlandı.


Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Gerger ilçesine bağlı Kesertaş Köyü yolunda ilerleyen İsmail Ergül idaresindeki 02 HU 226 plakalı otomobil, buzlanan yolda kayarak şarampole yuvarlandı. Şarampole yuvarlanan otomobil, burada bulunan bir ağaca çarparak durabildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada otomobilde maddi hasar meydana geldi.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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