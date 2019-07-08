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Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 Yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Kahta- Adıyaman Karayolunun 18. Kilometresinde Mehmet Küçükaslan idaresindeki 02 HT 478 plakalı otomobil, sürüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Mehmet Küçükaslan ile otomobilde bulunan Necmettin Küçükaslan ve Fidiş Küçükaslan yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Sağlık Ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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