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Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Adıyaman’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.



Edinilen bilgilere göre, Engin Ç. idaresindeki 02 AN 831 plakalı Renault marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Adıyaman merkeze bağlı Kömür beldesinde şarampole yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü Engin Ç. ile otomobilde bulunan Abdullah Ç. ve Hanım Ç. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra jandarma ekipleri olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulundu.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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