Otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanmasıyla sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kahta-Diyarbakır yolunun 7. Kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ozan E. (30) yönetimindeki 02 AT 216 plakalı Fiyat marka otomobil kontrolden çıkmasıyla takla atarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada sürücü Ozan E. ve araçta bulunan Nursena E. (5), Nazlı E. (24) ve Esila E. (1) yaralandı. Vatandaşların ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık Ekipleri tarafından yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.